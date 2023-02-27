2023/02/27 | 15:41 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد.. مظاهرات حاشدة لأسرى حرب الخليج الثانية للمطالبة بـ"حقوقهم" (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/27 | 15:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. مظاهرات حاشدة لأسرى حرب الخليج الثانية للمطالبة بـ"حقوقهم" (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. مظاهرات حاشدة لأسرى حرب الخليج الثانية للمطالبة بـ"حقوقهم" (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).