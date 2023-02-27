إيرادات العراق تسجل اكثر من 7 مليارات دولار عن تصدير النفط الخام في شهر

2023/02/27 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات

النفطية والايرادات المتحققة لشهر

كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية

النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط

العراقية (سومـو).

وبلغت كمية الصادرات من النفط الخام (101

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