محافظ البنك المركزي: نسعى لإحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية 

2023/02/27 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبل محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، الاثنين، الرئيس الإقليمي لشركة "ڤيزا" العالمية أندرو توري والوفد المرافق له.

وبحسب بيان للبنك المركزي، "جرى خلال اللقاء بحث الدعم الذي تقدّمه شركة "فيزا" لتنظيم السوق وزيادة قبول التحصيل الإلكتروني، دعماً لتوجهات الحكومة والقرارات التي اتخذتها في تفعيل الدفع الإلكتروني عبر استخدام التكنولوجيا التي تقدّمها الشركة، فضلاً عن تحسين اللوائح والتعليمات الخاصة بالخدمات المالية الرقمية".

وأكد إسماعيل، أن "البنك المركزي العراقي داعم في خطواته لتوسيع استخدام أحدث التقنيات الرقمية في القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي في العراق".

وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي يسعى لإحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية بالقطاع المصرفي العراقي من خلال مواكبته لأحدث التقنيات العالمية".

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