نفط العراق يدر 7.6 مليار دولار في شهر واحد

2023/02/27 | 16:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وقالت الوزارة، إن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 101 مليون و 245 ألفاً و95 برميلاً، بإيرادات بلغت 7 مليارات و663 مليوناً و788 ألف دولار".

وأضافت، أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 98 مليوناً و460 ألفاً و50 برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 2 مليون و475 ألفاً و516 برميلاً".

وأشارت إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (75.695) دولاراً"، متابعةً أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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