محافظ البنك المركزي يؤكد لرئيس شركة “ڤيزا”:سعيه لإحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية

2023/02/27 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل للرئيس الإقليمي لشركة “ڤيزا” العالمية أندرو توري ، اليوم الاثنين، سعيه لإحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي العراقي.وذكر […]

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