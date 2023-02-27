2023/02/27 | 16:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WUdntKEDmn0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: الشباب عاجزون بسبب السياسات الخاطئة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيفاء الحسيني: الشباب عاجزون بسبب السياسات الخاطئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).