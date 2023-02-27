المندلاوي يبحث مع وزير الداخلية ملف التسليح والمفسوخة عقودهم والفاحصين

2023/02/27 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقبل محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب , اليوم الاثنين , وزير الداخلية الفريق اول ركن عبد الامير الشمري ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي ، واللواء سعد معن مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية.

وقال مكتب المندلاوي في بيان ان “اللقاء ناقش الاحداث الامنية الاخيرة التي شهدتها بعض المدن، ومعالجة ملف المفسوخة عقودهم والفاحصين في وزارة الداخلية، اضافة لملف التسليح ضمن موازنة العام الجاري”.

وقال المندلاوي خلال الاجتماع ان “الهجمات الاخيرة لتنظيم داعش الارهابي في بعض المناطق وبخاصة محافظة ديالى والطارمية تؤشر وجود تهاون واضح في الجانب الاستخباري ، مما يستدعي تفعيل استراتيجية الردع الاستباقي لضرب المخططات الظلامية وملاحقة الخلايا النائمة في المناطق التي تنشط فيها” .

واثنى المندلاوي على “سرعة تعاطي الاجهزة الامنية مع الجرائم المجتمعية التي تؤثر على الرأي العام”، مشدداً على “اهمية الاسراع في تقديم الجناة الى القضاء العادل ، ومكافحة جرائم المخدرات ، و المظاهر السلبية على المجتمع كالعنف ضد الاطفال والنساء”.

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