2023/02/27 | 16:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رفع مجلس النواب جلسته التي عقدت اليوم الاثنين ، إلى يوم السبت المُقبل.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان ان “مجلس النواب يرفع جلسته إلى يوم السبت المُقبل”.

وكان مجلس النواب عقد جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي والتي تضمنت التصويت على تشكيل لجنة لاختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان اضافة الى استكمال القراءة لعدد من مشاريع القوانين.

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