قرار قضائي بتخفيف الحكم على المتهمين بـ

2023/02/27 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين، بأن محكمة التمييز قررت تخفيف الأحكام الصادرة بحق المتهمين بنشر "المحتوى الهابط"، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن القت القوات الأمنية على عدد منهم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "محكمة التمييز قررت تخفيف الحكم عن المتهمين بالمحتوى الهابط، ليصبح الحكم 3 أشهر و10 أيام فقط".

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد خصصت منصة "بلغ" للتبليغ عما سمته بـ"المحتوى المسيء والهابط"، وألقت القبض على عدد منهم خلال مدة قليلة من صدور أوامر القبض.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية، عن مسابقة شهرية لتشجيع المحتوى الإيجابي، في خطوة مضادة للمعارضين على محاربتها "المحتوى الهابط" وتنفيذها أوامر قبض بحق أصحابها خلال الفترة الماضية.

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