الدوري الفرنسي.. ميسي ومبابي يحققان أرقامًا قياسية مع باريس سان جيرمان

2023/02/27 | 16:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطر نادي باريس سان جيرمان على سباق اللقب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بفوزه الكبير 0/3 خارج أرضه على غريمه اللدود أولمبيك مارسيليا، ليواصل تقدمه في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط.

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