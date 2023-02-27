مدير المرور العامة: عائدات المديرية بلغت 500 مليار دينار سنوياً

2023/02/27 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مدير مديرية المرور العامة، طارق اسماعيل حسين، اليوم الاثنين، ان عائدات المديرية بلغت 500 مليار دينار للعام 2022.

وقال حسين في لقاء متلفز، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "عائدات مديرية المرور العامة بلغت نحو (500 مليار دينار) للعام الماضي".

وأضاف أن "ثلث الايرادات نتجت عن الغرامات، والثلث الاخر عن طريق الرسوم السيادية".

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