اختناقات مرورية شديدة تضرب الخضراء وأغلب شوارع بغداد

2023/02/27 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، اختناقات مرورية وازدحامات في أغلب الشوارع وعقد التقاطعات والجسور.





وأظهرت صور رصدها مراسل (بغداد اليوم)، زخماً مروريا شديدا ضرب المنطقة الخضراء وأغلب شوارع العاصمة بغداد.

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