"لم نتمكن من العمل كما أردنا".. إردوغان يعتذر من منطقة ضربها الزلزال

2023/02/27 | 17:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاثنين، اعتذاره إلى سكان ولاية أديامان، إحدى أكثر المناطق تضررا من زلزال 6فبراير، عن تأخر وصول الإغاثة، بحسب وكالة فرانس برس.

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