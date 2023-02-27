مجلس الوزراء يعدل عدداً من القرارات السابقة بشأن الأدوية والمواد الطبية المستوردة

2023/02/27 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس الوزراء على استثناء الأدوية والمواد الطبية من الفقرة ( أولا / 4 ) من قرار مجلس الوزراء ( 453 لسنة 2019 ) المعدل بالقرار ( 63 لسنة 2020 ) ، والفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء ( 23055 ) لسنة 2023، والمطالبة بالمستندات المصادق عليها كافة من قبل الجهات الصحية لتفادي حالات التلاعب والغش بسبب تأثيرها المباشر في صحة وسلامة المواطن .

وينص قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2020، على تعديل الفقرة (أولاً/4) من قرار مجلس الوزراء (453) لسنة 2019،بالنسبة لبضائع القطاع الخاص “على الهيئة العامة للكمارك فرض غرامة مالية بمبلغ (750) ألف دينار عن كل مستند غير مصدق من الجهات المختصة أصوليًا بما فيها شهادة المنشأ والفواتير غير المصدقة وحسب احكام المادة (215) من قانون الكمارك (23) لسنة 1984 المادة (72/ ثالثاً)، فيما جاء فينص الفقرة الثانية للقرار ( 23055 ) لسنة 2023، على تقديم تأمينات تبلغ خمسمئة ألف دينار عن عدم تصديق شهادة المنشأ والقوائم التجارية (الفاتورة) وتُطلق بعد تقديم الشهادات والقوائم المذكورة وخلال ثلاثة أشهر حدًا أقصى من تأريخ التصريحة الكمركية وبعكسها تصادر أمانات.

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