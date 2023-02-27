2023/02/27 | 17:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lWrx6O_2gQg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. هكذا يتم انشاء الأرصفة في ميناء الفاو الكبير بـ البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. هكذا يتم انشاء الأرصفة في ميناء الفاو الكبير بـ البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).