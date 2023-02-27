المباشرة في المرحلة الثانية من مشروع الأراضي المخدومة بذي قار

2023/02/27 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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باشرت محافظ ذي قار العمل في المرحلة الثانية من مشروع الأراضي المخدومة التي تشمل نحو 200 دونم .

وقال محافظ ذي قار محمد الغزي ي تصريح أوردته صحيفة “الصباح” ان “مقاطعتين قد أنجزتا في مشروع الأرض المخدومة وأصبحتا جاهزتين لبناء الدور السكنية والمشاريع الاقتصادية والعمرانية بعد إكمال البنى التحتية الأساسية فيهما والتي شملت محطات الصرف الصحي وعدداً من المدارس والدوائر الخدمية مشيراً إلى أن مناطق الأراضي المخدومة تضم أيضاً مشاريع للمجمعات الاستثمارية”..

وأكد الغزي أن “المرحلة الأولى من المشروع اكتملت بنسبة إنجاز بلغت مئة بالمئة، لافتاً إلى أنه سيحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات وبناء المدن الحديثة بعد التوسعة العمرانية التي تشهدها المحافظة”.

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