طهران: وزير خارجية العراق يحمل رسالة من أميركا بشأن الاتفاق النووي

2023/02/27 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير خارجية إيران، حسين أمير

عبداللهيان، بأن وزير الخارجية

العراقي، فؤاد حسين، يحمل رسالة من

السلطات الأميركية بشأن مفاوضات إحياء

الاتفاق النووي.

وقال أمير عبد اللهيان في حديث لقناة

"العالم": "ال

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