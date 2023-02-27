وزير الخارجية المصري يصل إلی ترکيا عقب زيارته إلی سوريا

2023/02/27 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية المصري/ سامح شكري

إلى مدينة أضنة جنوبي تركيا، بعد زيارة

قصيرة إلى العاصمة السورية دمشق ولقائه

مع نظيره السوري/ فيصل المقداد والرئيس

السوري/ بشار الأسد.

والتقى وزير الخارجية المصري ن

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