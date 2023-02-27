اعلان بغدادَ

2023/02/27 | 17:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا يأمل

الكثير من المنصفين العرب ان يتم تصحيح

المسار السياسي الاقصائي الظالم في

العلاقات العربية ـ العربية وسياسة

معاقبة الشعوب لاسباب طائفية / سياسية

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