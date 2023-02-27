2023/02/27 | 17:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9lSD0BUXuGA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تطمينات حكومية حول وفرة المياه بالرغم من انخفاض مناسيبها.. وملفات اخرى في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تطمينات حكومية حول وفرة المياه بالرغم من انخفاض مناسيبها.. وملفات اخرى في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).