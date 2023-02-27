الإصابة “تُنهي موسم” كيمبيمبي مع باريس سان جيرمان

2023/02/27 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن باريس سان جيرمان اليوم الأثنين، إصابة مدافعه الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي بـتمزّق في وتر عرقوبه الأيمن، مشيراً إلى أنه “سيخضع لجراحة في الأيام المقبلة”.وأكد مدرب النادي كريستوف غالتييه “انتهاء موسم […]

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