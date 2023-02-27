2023/02/27 | 17:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة الإسباني، الإثنين، تعرض مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي للإصابة، قبل أيام قليلة من مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبيل الكلاسيكو الإسباني.. برشلونة يعلن إصابة روبرت ليفاندوفسكي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبيل الكلاسيكو الإسباني.. برشلونة يعلن إصابة روبرت ليفاندوفسكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).