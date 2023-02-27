النقل تخفض تذاكر الطيران للمتقاعدين بنسبة 25% 

2023/02/27 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النقل، الاثنين، منح المتقاعدين تخفيضا بنسبة 25 % لمرة واحدة في السنة على متن الطائر الأخضر.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الوزير رزاق محيبس السعداوي، شدد على الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، بضرورة الالتزام بقرار منح المتقاعدين تخفيضا بنسبة (25 %) (ذهابا وإيابا) لمرة واحدة في السنة، والذي صدر ضمن حزمة الإجراءات التنظيمية، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف البيان، أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تعمل على شمول عدد من الفئات في تخفيض أسعار التذاكر الخاصة بالناقل الوطني إذ تشمل التخفيضات مرضى السرطان بنسبة تصل الى 90 بالمئة"، مبيناً أن "المعاقين منحوا تخفيضاً بنسبة 50 بالمئة على متن الطائر الأخضر".

وأشار البيان، إلى أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، تعمل أيضا على نقل جثامين العراقيين مجانا الى داخل البلاد".

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