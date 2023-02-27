2023/02/27 | 18:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m5QhN3lIAec

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سقوط مئذنة تاريخية لمسجد بولاية أضنة التركية جراء الزلزال المدمر - برنامج المنصة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سقوط مئذنة تاريخية لمسجد بولاية أضنة التركية جراء الزلزال المدمر - برنامج المنصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).