الصحة تؤكد التزام دائرة الطب العدلي بالسياقات المعتمدة في التعامل مع المواد المخدرة

2023/02/27 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، انها ملتزمة بالتعامل مع المواد المخدرة "المصادرة" وفقاً للضوابط.

وقال بيان مقتضب للوزارة، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "دائرة الطب العدلي في الوزارة، ملتزمة بالسياقات المعتمدة في التعامل مع المواد المخدرة المصادرة وفقاً للضوابط الفنية والقانونية".

وكان وزير الصحة، صالح الحسناوي، قد اكد في وقت سابق من اليوم، اثناء مؤتمر صحفي عن "اتلاف كميات كبيرة من المخدرات".

وتم في ديسمبر من العام 2022 اتلاف 5 اطنان و900 كغم و54 مليون حبة مخدرة و31000 أمبولة مخدرة و9000 الاف قنينة شراب مخدرة، على ثلاث مراحل.

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