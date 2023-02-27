سبعة نواب في برلمان إقليم كردستان يقدمون استقالاتهم

2023/02/27 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قدم عدد من أعضاء برلمان إقليم كردستان، اليوم الاثنين، استقالتهم من المجلس.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم) إن "سبعة نواب في برلمان إقليم كردستان قدموا استقالتهم من المجلس على خلفية تمديد عمر برلمان الإقليم".

وأضاف المصدر أن "النواب الذين قدموا استقالتهم هم كل من (شێركو جودت مصطفی، ابوبكر عبدالله سعید، اسماعیل علی طه، سرچنار احمد محمود، هلز احمد محمد حسن، علی حمە صالح طه، كاظم فاروق نامق)".

ويعتزم برلمان إقليم كوردستان عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين وعرض استقالة النواب الـ 7 من النواب للتصويت عليهم.

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