"مرتضى منصور بالقفص" قبل تأييد حبسه.. اللباس الأبيض يكشف كل شيء

2023/02/27 | 18:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في مصر، فيديو قال ناشروه إنّه لمحاكمة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في قضيّة سبّ رئيس النادي الأهلي.

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