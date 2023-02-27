حفل جوائز “الفيفا” للأفضل “The Best”.. الموعد والمرشحون

2023/02/27 | 18:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحتضن العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لأفضل الرياضيين في العالم عن العام الماضي 2022، “The Best FIFA Football Awards”.ومن المقرر أن ينطلق حفل الأفضل في العالم “The Best” في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.وفي ما يلي القوائم النهائية […]

ظهرت المقالة حفل جوائز “الفيفا” للأفضل “The Best”..



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