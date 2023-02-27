الكتل الناشئة: رئيس البرلمان استجاب لطلبنا بتأجيل التصويت على تعديل قانون الانتخابات

2023/02/27 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال بيان باسم الكتل السياسية الناشئة وعدد من أعضاء البرلمان المستقلين، الاثنين، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استجاب لطلبهم في تأجيل التصويت على تعديل قانون الانتخابات المحلية إلى الجلسة القادمة.

وذكر البيان الذي أورده النائب حيدر محمد حبيب السلامي إن “تم اليوم التصويت على رفع فقرة مقترح تعديل قانون الانتخابات المطروح حالياً من جدول أعمال الجلسة”.

وأضاف ان ذلك جاء “بناء على طلب موقع من قبل أغلب الكتل السياسية الناشئة والمعارضة وعدد من المستقلين.



وتم تقديمه لرئيس مجلس النواب وتأجيل الفقرة الى يوم السبت المقبل من قبل رئاسة”.

وتابع السلامي: “سنقوم بعقد اجتماعات مكثفة، ونعد جمهورنا بأننا نبذل كل ما في جهدنا بتثبيت ملاحظاتنا وتقديمها بشكل ينسجم مع تطلعات وارادة الشعب العراقي بما يضمن الحفاظ على صوت الناخب لتمثيله بشكل منصف وعادل”.

ويعترض نواب مستقلون وكتل سياسية على إعادة نظام “سانت ليغو” في احتساب الأصوات في الانتخابات المحلية ضمن مقترح تعديل القانون الخاص بها والمعروض على البرلمان.

ويقول المعترضون إن هذا النظام يمنح الكتل السياسية الكبيرة فرصاً أكثر للفوز.

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