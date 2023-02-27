العمل: سيتم إطلاق قروض العاطلين حال إقرار الموازنة

2023/02/27 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

رهنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إطلاق قروض العاطلين عن العمل، بإقرار الموازنة.

وقال مدير إعلام الوزارة نجم العقابي، إنه "سيتم إطلاق قروض العاطلين عن العمل حال إقرار قانون الموازنة لعام 2023".

وأضاف، أنه "بعد إقرار الموازنة سيتم تحديد عدد المتقدمين، حيث مبالغ القروض ستكون حسب التعديلات الخاصة بالصندوق بين 20 و50 و100 مليون دينار".

وتابع العقابي في حديث لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز، أن "الوزارة ستراعي الضوابط والنقاط الخاصة بتحديد مبلغ القرض والأكثر استحقاقاً".

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