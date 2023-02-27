2023/02/27 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن تفاصيل الحادث الذي وقع خارج حدود المشاريع الخمسة لميناء الفاو الكبير.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “حادثاً عرضي وقع لدى سفينة حفر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تكشف تفاصيل “سقوط الرافعات” عند الفاو الكبير المركز الخبري الوطني.

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