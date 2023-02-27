2023/02/27 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، عدداً من ذوي ضحايا حادث إحدى قرى قضاء الخالص في ديالى.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يستقبل ذوي ضحايا ديالى ويؤكد ضرورة تطبيق وإنفاذ القانون بحق الجناة المركز الخبري الوطني.

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