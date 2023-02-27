اصطدم بالصخور.. شاهد اللحظات الأولى بعد تحطم قارب مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

2023/02/27 | 19:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطم قارب خشبي كان على متنه عشرات المهاجرين قبالة سواحل إيطاليا، حيث قتل عشرات بينهم أطفال ونساء.وبحسب الشرطة الإيطالية، فإن القارب تحطم إثر اصطدامه بصخور، بينما أفادت تقارير بأن 61 مهاجرًا على الأقل لقو حتفهم، بمن فيهم طفل بعمر 3 أشهر.

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