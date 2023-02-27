الثقافة تعلن استعداداتها لمهرجان الربيعين في نينوى نهاية شهر نيسان

2023/02/27 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير الثقافة احمد فكاك البدران، اليوم الاثنين، عن بدء التحضيرات لاقامة مهرجان الربيعين في نينوى والذي سينطلق نهاية شهر نيسان المقبل.

وقال البدران لـ(بغداد اليوم) ان "مهرجان الربيعين سيكون بعد نهاية شهر رمضان المبارك وسيشهد عدة فعاليات وسط مشاركة لجميع المحافظات فيه اي ان المهرجان سيكون على مستوى القطر".

وبين البدران ان "الوزارة ستبدأ بإعادة جميع المهرجانات المحلية وعلى مستوى العراق اضافة لما ستشهد تلك المهرجانات من وجود الخبرات الثقافية العربية".

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