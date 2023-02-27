امرأة بريطانية تأكل جائزة محتملة بقيمة 120 ألف دولار

2023/02/27 | 19:18 - المصدر: بغداد اليوم

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تقول داون ساغار، من أوستوستري في شروبشاير ببريطانيا، إنها تناولت قطعة رقائق بطاطس (تشيبس) بشكل قلب كان يمكن أن تمنحها جائزة نقدية كبيرة.

وعلى رغم أنها التقطت صورة لإرسالها إلى الأصدقاء، إلا أنها لم تكن على دراية بوجود منافسة حول الموضوع - لذلك تناولتها بعد ذلك.

وتجري العلامة التجارية "ووكرز" Walkers حالياً مسابقة تمنح فرصة الفوز بجائزة لمن يمكنه العثور على أفضل قطعة تشيبس على شكل قلب.

وتقول السيدة ساغار، بحسب تقرير لـ"بي بي سي"، "كنت في فترة استراحة العمل، أحمل كيس رقائق البطاطس، وأتناولها، وأتحدث، ثم نظرت فجأة ’ياه، إنه قلب، دعني ألتقط صورة له‘، لقد كان اليوم التالي لعيد الحب".

وأوضحت أنها أرسلت الصورة لأصدقائها.

وبعد فترة قصيرة من ذلك، تقول إنها غُمرت برسائل من أشخاص تسألها "لم تأكليها طبعاً؟" فأجابت قائلة "نعم، لمَ لا؟".

وتضيف السيدة ساغار إنها عندما علمت أخيراً قصة المنافسة، كان الأوان قد فات.

وتشدد "ووكرز" على ضرورة الاحتفاظ بقطعة التشيبس نفسها مع الكيس ليكون بإمكان المرء التأهل للجائزة.

أخرجت السيدة ساغار الكيس من سلة المهملات لكنها قالت إنها تخلت عن فكرة ربح النقود ولم تكلف نفسها عناء إرسال الصورة.

وقال متحدث باسم "ووكرز" إنهم آسفون لسماع تفاصيل "حادث" السيدة ساغار، لكنهم يشددون على أن "الأمل لا يزال موجوداً" مع استمرار المنافسة.

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