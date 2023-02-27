رئيس مجلس النواب يستقبل عددا من ذوي ضحايا ديالى

2023/02/27 | 19:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، عدداً من ذوي ضحايا حادث إحدى قرى قضاء الخالص في ديالى، بحضور عدد من نواب المحافظة والشيخ عبد الخالق العزاوي.

وناقش اللقاء، بحسب بيان لمكتب الحلبوسي “الأوضاع في ديالى والخروقات الأمنية، والسبل الكفيلة بحفظ أمن المحافظة ومنع الاعتداءات الإرهابية والحفاظ على أرواح المواطنين، وضرورة تطبيق وإنفاذ القانون بحق الجناة وكل من يعبث باستقرار المحافظة وأمنها وأمن مواطنيها”.

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