تبون يمنح الجنسية الجزائرية لمطران فرنسي

2023/02/27 | 19:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر التلفزيون أن الرئيس تبون وقع مرسوما رئاسيا يمنح بموجبه الجنسية الجزائرية للمطران جان بول فيسكو، الذي عينه البابا فرنسيس رئيسا لأساقفة الجزائر في 27 ديسمبر2021 وتم تنصيبه في 12 فبراير 2022 خلفا للمطران بول ديسفارج.

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