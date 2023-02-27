الحشد يرفع عشرات الصواريخ والعبوات من مخلفات “داعش” في الفلوجة

2023/02/27 | 19:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي، اليوم الاثنين، من رفع وتفجير عشرات الصواريخ والعبوات الناسفة من مخلفات فلول “داعش” الإرهابي في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته ايرث نيوز “جاء ذلك خلال عملية أمنية نفذتها القوة، حيث تمكنت من رفع عشرات الصواريخ والعبوات الناسفة غير المنفجرة في منطقة […]

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