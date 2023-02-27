بينها تشكيل فوج محلي.. اتفاق برلماني – حكومي على معالجة أمن الطارمية

2023/02/27 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأثنين، عن اتفاق مع وزارة الداخلية والجيش على معالجات للخروقات الأمنية المتكررة في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد..



يتبع

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