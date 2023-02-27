مصادر استخباراتية امريكية ترجح

2023/02/27 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال،اليوم الاثنين، عما أسمتها تقارير استخباراتية سرية، ترجيحات تفيد بأن فيروس كورونا قد تسرب من أحد المختبرات في الصين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها وتابعتها (بغداد اليوم)، أن "وزارة الطاقة الأمريكية ترجح أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من أحد المختبرات في الصين"، لكنها تستبعد في المقابل أن "يكون الأمر متعلقاً بسلاح بيولوجي".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي)، قد سبق في ترجيح أن يكون التسرب من مختبر في الصين، "سبباً محتملاً جداً" لانتشار فيروس كورونا المستجد عام 2019.



واستند المكتب على آراء كادر من علماء الأحياء الدقيقة وعلماء المناعة التابعين له، وكذا نتائج أبحاث "المركز الوطني للتحليل الجنائي البيولوجي" الأمريكي.

هذا وامتنع مسؤولون أمريكيون عن الإدلاء بتفاصيل إضافية بشأن المعلومات الاستخباراتية التي دفعت وزارة الطاقة الأمريكية إلى تغيير موقفها.



واكتفوا بالقول، حسب الصحيفة، بأن كلاً من وزارة الطاقة ومكتب التحقيقات الفيدرالي استندوا في التوصل إلى هذه الاستنتاجات إلى مصادر مختلفة للمعلومات.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعلنت خلال تحقيقها عام 2020 أن "كل الأدلة الموجودة لدينا تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد طبيعي المنشأ، ولم يجرِ تركيبه أو تطويره في المختبر، ومن المحتمل أن يكون قد انتقل إلى الإنسان من الخفافيش عبر حيوان آخر وسيط".

وفي مطلع عام 2021، أطلقت المنظمة تحقيقاً ميدانياً في مدينة ووهان الصينية، المكان الذي انطلقت فيه أول عدوى لكوفيد-19.



وفي أواخر مارس/آذار من السنة ذاتها، نشرت تقريرها، الذي أتى ميالاً لطرح المنشأ الطبيعي للفيروس، أكثر من فرضية تسربه من المخبر التي لم ينفها بشكل نهائي.

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