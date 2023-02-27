القضاء يصدر أحكاما بـ

2023/02/27 | 20:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، عن صدور قراري حكم حضوريَّين

بالحبس الشديد لمسؤولين اثنين في ديوان

الوقف السني؛ جراء المخالفات والخروقات

المرتكبة في شراء فندق (رامادا) في إقليم

كردستان.

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