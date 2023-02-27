اتفاق جديد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن أيرلندا الشمالية بعد البريكست

2023/02/27 | 20:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قواعد تجارية جديدة في أيرلندا الشمالية في محاولة لحل قضية شائكة أجّجت التوترات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أوروبا وفي جزيرة أيرلندا.

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