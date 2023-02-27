توجه حكومي لتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية على شريحتين

2023/02/27 | 20:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن توجه الحكومة العراقية وتأكيدها على أهمية الاهتمام بقطاع السكن ضمن البرنامج الوزاري، فيما أشارت الى أن هناك مشروعا لتوزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية على الشرائح الفقيرة والمتوسطة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، إن “هناك توجهاً لدى الحكومة العراقية وتأكيد من رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاهتمام بقطاع السكن ضمن البرنامج الوزاري” ،مؤكداً أن “هنالك مشروع توزيع 500 ألف قطعة أرض سكنية على الشرائح الفقيرة والمتوسطة”.وأضاف مجيد، أن “هناك أيضاً تنسيق عالي المستوى مع الهيئة الوطنية للاستثمار” ،مشيراً الى أن “مقر الهيئة شهد زيارة لرئيس مجلس الوزراء ،حيث أكد على قطاع السكن والمجمعات السكنية ،هو محط اهتمام الحكومة العراقية ومن ضمن أولوياتها”.

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