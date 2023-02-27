يوفر الخدمات لتسع مناطق.. التخطيط تحدد موعد إنجاز مستشفى ببغداد

2023/02/27 | 20:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، موعد إنجاز مستشفى المعامل بالعاصمة بغداد، مؤكدة أنه يوفر الخدمات لتسع مناطق واسعة.

وذكر بيان للوزارة، أن “انجاز مشروع مستشفى المعامل، سعة (100) سرير ضمن قضاء الزوراء في بغداد، سيكون نهاية العام الحالي لصالح وزارة الصحة.

واوضح البيان، ان “زيارة نفذها فريق المتابعة الميدانية المتخصص في دائرة البرامج الإستثمارية الحكومية، في وزارة التخطيط، تهدف لمتابعة مراحل الانجاز والوقوف على المشكلات التي تعيق إنجاز تلك المستشفى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها من قبل الجهات المعنية، وذلك في ضوء اولويات البرنامج الحكومي بالعمل على تحسين مستوى الخدمات وفي مقدمتها الخدمات الصحية والطبية”.

واشار البيان، إلى أن “المستشفى نُفذ على ارض مساحتها (21) دونم بسعة (100) سرير بستة طوابق وبناية دور الأطباء المتكونة من طابقين اثنين، و بناية للخدمات، مشيرا الى ان كلفة المشروع تزيد عن (50) مليار دينار”، موضحا ان “نسبة الانجاز وصلت الى حوالي 60% ، ومن المؤمل انجازه نهاية العام الحالي ، اذ يعد من المشاريع البالغة الاهمية كونه يقع في منطقة بين محافظتي بغداد وديالى والتي تعاني من نقص الخدمات عموما والطبية منها مع وجود كثافة سكانية فيها”.

ونوه البيان، الى ان “المشكلات التي تعيق انجاز المستشفى هي عدم تبليط الطرق الرئيسة، اضافة الى انتشار العشوائيات و التجاوزات السكانية في المنطقة”، مشددا على “وجوب انجاز الخط الناقل لتصريف المياه الثقيلة الخاصة بالمستشفى و ضمان عدم التجاوز عليه مع الاسراع بتبليط الطريق الرئيس والطريق المؤدي الى المستشفى”.

وأكمل، ان “مشروع المستشفى سيُسهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية والإستشارية لاهالي مناطق (الحسينية ، المعامل ، الكرامة ، السعادة ، الشاعورة ، الباوية ، العماري ، حي البتول ، حي النصر) في بغداد”.

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