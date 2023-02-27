شاهد.. شخص يهدد كادر المدرسة بعد تسجيل ابنته درجات متدنية

2023/02/27 | 20:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: مهددا كادر المدرسة بعد تسجيل ابنته درجات متدنيه ! pic.twitter.com/pfSMoAK8oL —...

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شخص يهدد كادر المدرسة بعد تسجيل ابنته درجات متدنية أولاً على المسلة.

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