2023/02/27 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاثنين، ان تأخير إنجاز وحدة الأزمرة في مصفى الشعيبة بمحافظة البصرة تسبب بخسائر كبيرة للعراق ودفعه لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية.وذكرت الدائرة الاعلامية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطاقة النيابية: انجاز وحدة “الأزمرة” بمصفى الشعيبة يقلل من استيراد المشتقات النفطية المركز الخبري الوطني.

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