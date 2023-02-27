إحباط محاولة اجتياز 45 اجنبياً للحدود العرقية

2023/02/27 | 20:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن احباط محاولة اجتياز 45 اجنبيا للحدود العرقية بصورة غير شرعية.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “قوات الحدود تواصل جهدها الأمني في ضبط […]

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