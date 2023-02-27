2023/02/27 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يتريّث بتعديل قانون إنتخابات مجالس المحافظات بعد تظاهرات مناوئة إختناقات مرورية في بغداد على وقع 5 إحتجاجات غاضبة تطالب بالحقوق المؤجّلة بغداد – قصي منذر واجه البغداديون امس ،يوما صعبا بالوصول الى اعمالهم ودوائرهم بعد انطلاق 5 تظاهرات غاضبة في بغداد للمطالبة بالحقوق التي وصفوها بالمؤجلة ،حيث طوق اصحاب الاجور اليومية والمحاضرين وزارتي التعليم […]

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