2023/02/27 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوتيريش يزور العراق غداً للقاء الرئاسات في بغداد والإقليم زيدان يثني على دور الإيكاو بدعم تطوير الطيران المدني بغداد – ابتهال العربي اثنت الرئاسات ، على دور منظمة الطيران الدولي الإيكاو، في دعم تطوير الطيران المدني العراقي.واكد رئيس سلطـة الطيـران المـدني عماد عبد الرزاق الأسدي ، أن جهود كبيرة بذلت خلال المدة الماضية وتكللت […]

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