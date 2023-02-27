2023/02/27 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطنون يصارعون الإنتظار على أمل شراء الدولار بالسعر الرسمي (الزمان) تستقصي منافذ بيع العملة في المصارف الأهلية وترصد العجائب بغداد – الزمان تقصت جريدة (الزمان) امس ،منافذ بيع العملة في المصارف الاهلية ببغداد ،ورصدت العجائب في عملية منح الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر لاغراض العلاج او الدراسة ، الذين اعربوا عن استيائهم الشديد بعد الانتظار لساعات […]

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